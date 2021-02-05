Бумажные рецепты заменят QR-кодами

В Москве сделан очередной шаг к отказу от бумажных рецептов – им на смену пришли QR-коды. Цифровой документ нельзя подделать, потерять или повредить. А чтобы пользоваться такими рецептами, достаточно скачать специальное приложение.

Еще удобнее и быстрее: на выписку рецепта уходит несколько секунд.

- По QR-коду без бумажных носителей вы можете получить лекарственный препарат.

Прежде – рецепт тоже оформлялся в компьютере в системе ЕМИАС. Но затем надо было распечатать бланк, поставить печать и личную подпись врача. Теперь все это заменит QR-код. Именно по этому индивидуальному коду в аптеке и выдадут лекарства, прописанные врачом. Все очень просто: пациенту достаточно показать фармацевту экран телефона или планшета.

"Сотрудник аптеки его считывает, автоматически подключается к системе ЕМИАС и видит, что ему выписал врач. И тогда он по этим назначениям выдает ему лекарственные препараты Эта система исключает возможность передачи рецепта другому лицу, исключает возможность получения препарата в нескольких аптеках и подделки рецепта", – объясняет Ольга Колесникова заместитель главного врача по медицинской части Городской поликлиники № 218.

Рецепт, который больше не порвется и не потеряется, ведь все в телефоне и всегда под рукой, достаточно скачать бесплатное мобильное приложение EMIAS.INFO. После назначения врача в телефоне пациента автоматически появится электронный рецепт с индивидуальным QR-кодом. Рецепт подписывается квалифицированной электронной подписью врача. В электронном виде выписывают как обычные, так и льготные рецепты. Что важно: при наличии QR-кода, предъявлять бумажный рецепт в аптеке не нужно.

Но если кому-то все же ближе рецепты по старинке, возможность получить их на распечатанном бланке сохранили. Если же пациенту нужен QR-код, но нет смартфона, электронный код можно получить в поликлинике через полис. Выдачу лекарств система контролирует автоматически. Когда в аптеке отпускают лекарство, это отображается в программе, а все детали назначений и выписанных рецептов – в электронной медкарте.

"Это очень удобно. Не надо ничего распечатывать, подходишь в аптеку, показываешь на телефоне код и все", – радуется Ольга Клюева.

По QR-коду лекарства можно купить во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения столицы. Постепенно к программе подключаются и коммерческие аптеки Москвы. В будущем на электронные рецепты должны перейти все регионы России.