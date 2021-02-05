Дубль Камано помог "Локомотиву" разгромить "Эстерсунд"

Футболисты московского "Локомотива" оказались сильнее шведского "Эстерсунда" в контрольном матче. Встреча, прошедшая в испанской Марбелье, завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды.

За "железнодорожников" дубль оформил Франсуа Камано (25-я и 28-я минуты). Также за красно-зеленых отличились Рифат Жемалетдинов (37-я) и Эдер (44-я).

Напомним, что на прошлой неделе эти соперники уже встречались между собой. В первой игре "Локомотив" также добился победы над шведами. Россияне обыграли "Эстерсунд" со счетом 3:1.