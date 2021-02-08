В Петербурге задержаны мошенники, обманувшие пытавшихся им помочь пенсионеров

Полиция задержала в Санкт-Петербурге двух мошенников, которым удалось обмануть нескольких пенсионеров и обменять крупные суммы денег на билеты банка приколов.

По словам одной из пострадавших, 71-летней жительницы Невского района Петербурга, лишившейся 360 тысяч рублей, преступники давили на жалость и просили помочь с получить деньги — якобы самостоятельно у них это не получается из-за молдавских документов.

"Ну как человеку не помочь? — рассказала пенсионерка. — На колени встал, слезы якобы из глаз, выручи пожалуйста! В общем, уговорили".

Мошенники отвлекали бдительность пенсионеров рассказами, как они попали в беду, и перечислением выдуманных сложностей с большими процентами при переводе и снятии средств, в связи с чем предлагалась мудреная схема с использованием денег на счетах стариков.

В конце концов пострадавшие оставались с пачками билетов банка приколов, а мошенники скрывались с настоящими деньгами.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, мошенники побывали не только в Санкт-Петербурге, но и в соседнем Выборге, где задержанные обманули 69-летнюю женщину более, чем на миллион, а 79-летнего мужчину на сумму 800 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались 25-летний гость из Самары и 21-летний уроженец Астрахани. Преступники-гастролеры были помещены под арест. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".