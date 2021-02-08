Ефремов обжаловал приговор и решил остаться "мужиком"

Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор. Осужденного доставили в столичный следственный изолятор № 5, известный как "Водник". Он надеется, что его жалобу успеют рассмотреть, пока он находится в Москве.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников рассказал, что Михаил Ефремов внешне выглядит нормально. Он ни на что не жалуется, кроме того, что при этапировании не разрешали курить.

Артист помещен в пятиместной камере. Сосед у него пока один, он осужден за кражу.

Алексей Мельников рассказал подробности про то, чем занимается Михаил Ефремов в колонии. По его словам, актер отказался от должности завклубом, поскольку решил остаться "мужиком" ("Мужики" или "серые" — самая многочисленная группа в иерархии колонии, обычные заключенные, которые, как правило, попадают за решетку случайно и рассчитывают после окончания срока вернуться к нормальной жизни. "Мужики" не сотрудничают с администрацией и просто работают на производстве).

Вот и Ефремов, по-видимому, решил остаться просто в швейном цеху, занимаясь вставкой замков в молнии халатов. По словам Мельникова, Ефремов не знает, по какому делу его вызвали в Москву.

В УФСИН ранее сообщили, что осужденного этапировали в столице из Белгородской области для участия в следственных действиях. По предварительным данным, дело касается свидетелей, которые давали ложные показания во время заседаний.