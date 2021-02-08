Московские морозы подвергли технику стресс-тесту

Сегодня ночью жителей столичного региона ждет самая холодная ночь в этом году. Синоптики обещают до -25°, а в некоторых районах столбик термометра может опуститься и вовсе до -30°. Таких морозов в феврале не было уже почти десять лет. А в конце недели холода сменят сильные снегопады.

Спасительные объятия зарядной станции. В мороз только они могут вернуть московский электробус к жизни. Настоящий стресс-тест для современных технологий.

На кольце у Киевского вокзала – настоящая очередь на зарядку.

Тем, кто работает на улице кроме как бодриться ничего и не остается: "Мне не холодно, мне не холодно, мне не холодно!"

Многие автолюбители сегодня остались дома. Снежный панцирь на машинах сковал двери.

"Если примерзло, лучше навалиться всем корпусом. А чтобы этого не было, лучше заблаговременно обработать все уплотнители дверей", – пояснил Михаил Колодочкин, автоэксперт.

В такой мороз все узлы автомобиля испытывают повышенные нагрузки. Даже колёса. Почти каждый день на шиномонтаж приезжают именно с этой неисправностью.

"С понижением температур всегда падает давление в шинах и если машина более-менее взрослая, то рекомендуется наносить герметик по периметру всего обода", – говорит Максим Савельев, управляющий сети шиномонтажных сервисов.

Не согреться ни в кафе за чашечкой кофе – дополнительные обогреватели прямо в центре зала, ни в общественном транспорте. В салоне этого автобуса всего +9°.

Если похолодание усилится, в столице могут отменить занятия. Ниже -23° – первоклашкам лучше остаться дома. -26° – законное освобождение от уроков для средней школы. И совсем экстремальные -31° – при такой температуре старшеклассникам не рекомендуют посещать школу.

"Этот холодный воздух – арктический – входит на территорию московского региона из Карского и Баренцева морей. Причем входит очень быстро – воздушная масса не успевает трансформироваться", – разъяснил Михаил Локощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии МГУ.

Энергетики успокаивают – чем холоднее на улице, тем теплее в квартире.

Погоду в доме определяет автоматика. Каким будет градус в батареях решают уличные датчики температуры. Вот -12° – именно на основании этого и корректируется нагрев теплоносителя. Причем, без участия человека и круглосуточно.

Занижать температуру вручную – чтобы сэкономить энергию – в современном контуре невозможно.

"Теплоноситель приходит в теплообменник. Можем потрогать, очень горячая труба, более 100°. Нагрел второй контур, который пошел во внутридомовую систему. Такая циркуляция происходит постоянно", – подчеркнул Дмитрий Филатов, специалист ПАО "МОЭК".

Тех, у кого нет своей крыши над головой, в эти приходится буквально спасать. Микроавтобус социального патруля – на каждом вокзале.

"Людям, которым нужна медицинская помощь – вызываем скорую. Они могут к нам прийти и ночью, и днем – стоит машина", – говорит Наталья Пылова, социальный работник Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. П. Глинки.

Температура на 9-11 градусов ниже нормы. Животный мир как будто бы знал об этом заранее.

Эта белка из Тушинского парка так отъелась, что теперь с трудом пролезает в кормушку