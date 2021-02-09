Консультации завершены: "Спутник V" готов к регистрации в Европе

Между Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V" НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи состоялись научные консультации.

"В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения", – сообщил РИА Новости представитель EMA.

Он также пояснил, что сроки получения одобрения российской вакцины для рынка ЕС можно будет обсуждать после поступления заявки от компании-производителя. Пока такой заявки еще не поступило указал представитель европейского регулятора.

В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина "Спутник V" сможет централизованно поставляться в ЕС. На данный момент в Европе уже одобрены вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее один из ведущих научных журналов мира The Lancet высоко оценил итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V". По данным исследователей, эффективность "Спутника V" против COVID-19 составляет 91,6%, что намного превышает уровень защиты по сравнению с иностранными аналогами.