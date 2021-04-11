Баталова дала показания, Дрожжина приблизилась к приговору

Вдова и дочь Алексея Баталова сделали важный шаг в борьбе за наследство. Впервые в суде семья актера встретилась с нотариусом, который незаконно оформил сделку по передаче имущества псевдоопекунам Марии Баталовой. А она, несмотря на тяжелое заболевание, смогла дать показания в суде.

Момент истины для скандально известного нотариуса Дмитрия Бублия настал. Замоскворецкий суд обязал его дать показания, как пронырливые опекуны Михаил Цивин и Наталья Дрожжина могли завладеть недвижимостью семьи народного артиста Алексея Баталова почти на сто миллионов рублей.

Чего стоило двум отважным женщинам – вдове Баталова Гитане Леонтенко и его дочери, страдающей ДЦП, пройти сквозь строй телекамер, можно лишь догадываться. Прямо на пороге суда Мария Баталова выступила со страстной речью, которую зачитала от ее имени адвокат.

"Только в последние пять-шесть лет людей с ДЦП в средней, тяжелой форме признали людьми. А мы, люди с таким поражением, с ясным разумом, тоже граждане России и имеем право на личную жизнь. Оказывается, если человек не разговаривает и не владеет руками, его можно обманным путем превратить в болванчика, обхитрить родителей, в нашем случае мою матушку", – написала Мария.

Но главная сенсация случилась в зале заседаний. Мария Баталова лично дала показания против обидчиков с помощью специального аппарата, укрепленного на голове. Она печатала ответы на вопросы судьи и адвокатов на клавиатуре компьютера. И заявила, что ничего не знала о трех договорах ренты. В планы аферистов явно не входило то, что дочь Баталова сможет заговорить и потребует расторгнуть договоры ренты с Натальей Дрожжиной как фальшивые. Кстати, ровно о том же заявила иск и прокуратура.

"Я уверена, что эти договоры заключены обманным путем. Когда Гитана Аркадьевна и Мария услышали, что эта недвижимость им уже не принадлежит, они были шокированы, собственно, первый шок был у Гитаны Аркадьевна, когда она увидела, что банковская ячейка пуста", – заявила свидетельница Татьяна Воронова.

Татьяна Воронова – ключевой свидетель по делу. Дружит с Баталовыми более четверти века. Первой забила тревогу по поводу махинаций с наследством народного артиста, за что Дрожжина написала на нее донос в полицию. Обвиняемые в мошенничестве Цивин и Дрожжина тоже требуют расторгнуть договоры ренты, но как если бы они были действительно заключены. Это должно спасти предприимчивых супругов от тюрьмы.

История с сомнительными договорами ренты, похоже, двинулась к развязке. Главным вопросом сегодняшнего заседания было наличие доказательств того, что рента реально выплачивалась Баталовым. Однако адвокаты Дрожжиной так и не представили в суд ни одного документального подтверждения. Мало того, суд по документам выяснил, что Баталовым по всем трем договорам ренты причиталось меньшая сумма, чем они получали за аренду всего одной квартиры до того, как ее увели из собственности.

Еще в сентябре у Бублия, помогавшего Цивину и Дрожжиной не только состряпать, но и зарегистрировать документы на баталовскую недвижимость, спросили, как он мог оформить документы, если в глаза не видел двух женщин. Теперь о том же спросил суд. Бублий отказался давать показания против себя.

"Есть статья 308 УК за отказ от дачи показаний свидетеля. С нашей точки зрения нотариус совершил незаконные действия. И суд ему об этом сказал. Он исполняет государственную функцию, на которую ему лицензию выдает государство, он действует от имени государства, он обязан давать показания", – говорит адвокат Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко Сергей Лукин.

Для нотариуса это означает скорее всего лишение лицензии и уголовное преследование. Наталья Дрожжина, которая будет давать показания в следующем судебном заседании, стала на шаг ближе к справедливому приговору. А семья Баталовых – к возврату отнятого имущества и восстановлению справедливости.