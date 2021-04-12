После падения подростка в шахту лифта в Комсомольске возбуждено уголовное дело

По факту падения подростка в шахту лифта в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Происшествие случилось 9 апреля на территории заброшенного мясокомбината. Мальчику, который в одиночестве гулял по пустому зданию и упал в шахту, понадобилась помощь спасателей. Подростка госпитализировали. По словам врачей, он по-прежнему в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Должностные лица из администрации города не проследили, чтобы собственник здания закрыл пустующий объект и не ограничил доступ в него любителям острых ощущений.