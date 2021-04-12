Ныряющий BOSS будет бороться с браконьерами и контрабандистами

Российское центральное конструкторское бюро "Рубин" разработало проект ныряющего патрульного корабля "Страж". На международный рынок он выйдет под аббревиатурой BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry), что можно перевести как "пограничный и морской подводный сторожевой корабль".

По мнению создателей, у гибрида подлодки и надводного корабля есть ряд преимуществ. Так, он сможет скрытно выслеживать преступников вроде браконьеров или контрабандистов. Помимо этого, прятаться под водой от непогоды и таким образом продолжать патрулирование. Плюс на ныряющем корабле можно готовить экипажи полноценных субмарин.

В ЦКБ "Рубин" утонили, что "Страж", прежде всего, будет интересен небогатым странам. Предполагается, что ныряющий корабль сможет заниматься не только патрулированием, но и проводить поисково-спасательные операции, исследовать морское дно.

Водоизмещение ныряющего корабля составит около 1 тысячи тонн, длина – 60-70 метров, экипаж – 42 человека. Также, если попросит заказчик, на "Страже" можно разместить торпеды, управляемые ракеты, мелкокалиберную артиллерию, беспилотник и катера для групп досмотра.