12 апреля 2021 11:54

Ныряющий BOSS будет бороться с браконьерами и контрабандистами


Facebook/Объединенная судостроительная корпорация

Российское центральное конструкторское бюро "Рубин" разработало проект ныряющего патрульного корабля "Страж". На международный рынок он выйдет под аббревиатурой BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry), что можно перевести как "пограничный и морской подводный сторожевой корабль".

По мнению создателей, у гибрида подлодки и надводного корабля есть ряд преимуществ. Так, он сможет скрытно выслеживать преступников вроде браконьеров или контрабандистов. Помимо этого, прятаться под водой от непогоды и таким образом продолжать патрулирование. Плюс на ныряющем корабле можно готовить экипажи полноценных субмарин.

В ЦКБ "Рубин" утонили, что "Страж", прежде всего, будет интересен небогатым странам. Предполагается, что ныряющий корабль сможет заниматься не только патрулированием, но и проводить поисково-спасательные операции, исследовать морское дно.

Водоизмещение ныряющего корабля составит около 1 тысячи тонн, длина – 60-70 метров, экипаж – 42 человека. Также, если попросит заказчик, на "Страже" можно разместить торпеды, управляемые ракеты, мелкокалиберную артиллерию, беспилотник и катера для групп досмотра.

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