Мишустин рассказал, что в детстве хотел быть летчиком

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своей детской мечте. По словам главы кабмина, он мечтал быть летчиком и думал о работе, связанной с космосом.

В День космонавтики премьер встретиля в Московским авиационном институте со студентами и аспирантами авиакосмических вузов. Он вспомнил о своей жизни в летном городке и о том, что друг его отца руководил комплексом авиатренажеров.

"Мы приходили, учились и мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками, – рассказал Мишустин. – И точно абсолютно, я помню, мы все, мальчишки, мечтали заниматься так или иначе космической отраслью".

На вопрос студентов о том, помогло ли ему профильное образование, Мишустин ответил: "Помогло сильно". В 1989 году он закончил Московский станкоинструментальный институт, а затем – аспирантуру того же вуза.

"Это достаточно серьезная школа, – признался глава кабмина. – Она дала, конечно же, очень серьезную базовую подготовку для того, чтобы в первую очередь осваивать новые направления".

Студентке, задавшей вопрос о пользе инженерного образования, Мишустин ответил, что оно совершенно точно пригодится в жизни.

"Конечно же, все специальности нужны, но инженерная профессия дает возможность для абсолютного расширения кругозора", – отметил премьер. Он добавил, что с таким образованием можно работать где угодно.

Также премьер пожелал учащимся успешно сдать предстоящую сессию.