Здание в Комсомольске, где травмировался подросток, остается открытым

Доступ в заброшенное здание в Комсомольске-на-Амуре, где подросток получил тяжелые травмы, по-прежнему открыт. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Напомним, происшествие случилось вечером 9 апреля. Мальчик гулял по территории заброшенного комбината и упал в шахту лифта. Вытаскивали пострадавшего спасатели.

Пустующая территория мясокомбината пользуется в городе дурной славой. Здесь свои закладки оставляют наркоманы. Здесь же проводят время местные подростки. Полуразрушенные лестницы и перекрытия представляют серьезную опасность для всех, кто сюда приходит.

- Звонок поступил около половины девятого. Высота здесь приличная, лететь не меньше 10 метров, – рассказал спасатель Хабаровского поисково-спасательного отряда Вадим Белик.

Именно его смена была в ту ночь. Сообщили о случившемся друзья мальчика.

- Мы положили подростка на жесткий щит и доставили до скорой помощи.

Мальчик по-прежнему остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Но могло быть и хуже, говорят спасатели. При падении ребенок упал на строительный мусор, который смягчил удар.

- Подобная ситуация уже происходила здесь больше года назад. Правда, тогда пострадавший скончался: упал в шахту прямо на бетонный блок. В карете скорой помощи он скончался.

Как уже сообщалось, возбуждено уголовное дело. Разбирается в причинах случившегося городская прокуратура. Выяснилось, что здания по-прежнему числится в числе действующих предприятий. Поэтому в данном случае с собственниками вопрос о закрытии доступа на "заброшку" не обсуждался.

Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации г. Комсомольска-на-Амуре, отметил:

- Этот комплекс зданий не был внесен в реестр потенциально опасных. У нас имелась информация, что есть собственник, акционерное общество. Поэтому не было оснований для включения объекта в этот список.

Между тем, опасная территория огорожена формально. Попасть сюда никакого труда не составляет. Так что доступ на опасный объект по-прежнему свободный.