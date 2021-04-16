30 миллионов россиян прошли диспансеризацию, несмотря на пандемию

Выступая на коллегии Минздрава РФ, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что несмотря на пандемию, около 30 миллионов россиян прошли всероссийскую диспансеризацию в 2020 году.

Голикова отметила, что пандемия коронавируса не позволила развернуть эту работу более масштабно, передает ТАСС.

По словам вице-премьера в настоящее время есть необходимость вернуть диспансеризацию в нормальное русло, обратив особое внимание на граждан, перенесших ковид, поскольку всем известны последствия этого вируса.