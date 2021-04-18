Байдена предостерегли от ошибок при встрече с Путиным

Ноты "позиции силы" по отношению к России проскальзывают у президента США Джо Байдена уже сейчас, считает сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале член Совета Федерации порассуждал о том, чего можно ждать от возможных переговоров двух лидеров. По его мнению, у встречи президентов США и России не самые лучшие перспективы и неясно. К тому же, пока неясно, какую пользу она может принести.

Политик отметил и "явную антипатию", которую Байден испытывает к Путину. И это чувство может помешать успешным переговорам, как это случилось на встрече Джона Кеннеди и Никиты Хрущева накануне Карибского кризиса. Пушков предостерег Байдена от подобных действий во избежание провала переговоров.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Позднее Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.

Между тем стало известно, что администрации Байдена советовали не использовать кибератаку на компанию SolarWinds для обоснования санкций против России, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, введение санкций в связи с атакой на SolarWinds может привести к осуждению действия США со стороны других стран. В кибератаке на SolarWinds обвинили Службу внешней разведки России. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения бредом.