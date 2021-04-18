Душевность и цифровизация: интервью Сергея Собянина

Москва, несмотря на пандемию, не отказалась от реализации важнейших социальных проектов. В первую очередь речь идёт о здравоохранении. Кроме того, внедрение новых технологий и сервисов в этот сложный период позволило снять многие бюрократические барьеры, и тем самым сделать услуги более доступными. Важную часть работы взяли на себя волонтёры и благотворители.

Качество и доступность госуслуг – эта тема стала центральной на заседании президента с Президиумом Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Образование, медицина, помощь населению, в том числе, пенсионерам. Во всем этом Москва за последние десятилетия сделала огромный рывок: центры "Мои документы", программа реконструкции поликлиник и больниц, переформатирование системы оказания медпомощи, Московская электронная школа. Но, как и везде, проблемные зоны остаются.

"У нас структура населения меняется, количество пожилых людей, которым требуется уход. Индивидуальная поддержка не только душевная или, там, медицинская, а просто уход. На уход за пожилыми людьми требуется всё в большем и большем объёме. Всё это просто не даёт стоять на месте. Мы, конечно, говорили на Госсовете и с коллегами о новой инициативе АСИ, которая поддержана президентом РФ, о том, что наши системы более человечными должны становиться, более клиентоориентированными и клиентоцентричными, как сейчас модно говорить. Конечно, можно отчитываться больничными листами, койками, медосмотрами, количеством врачей, поликлиник, посещений и так далее. Но при этом ещё и нужно смотреть, как к человеку относятся в наших учреждениях, организациях, как человек сам ощущает", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мне кажется, ещё лет 10-15 назад понятие "клиентоориентированность" в таких государственных структурах вообще не существовало. То есть все говорили, это к платным организациям, это не к нам...

"Абсолютно. Но практика показала, что мы можем справляться с этими задачами не хуже, может, даже и лучше. Те же МФЦ. Мы не только оказываем добрые услуги, сейчас перешли уже на стандарт искреннего сервиса, когда тебе не только оказывают услугу, которую обязаны оказать, но и помогают выйти из какой-то трудной жизненной ситуации, помогают найти решение. То же самое здравоохранение, оно же сегодня не само по себе работает, оно в окружении коммерческих клиник работает, федеральных, межрегиональные услуги оказываются медицинские. Мы в конкурентной среде находимся", – пояснил Сергей Собянин.

Огромной поддержкой всей социальной сфере стали волонтёры. Особенно в период разгара пандемии. Добровольческие организации, благотворительные фонды – то, без чего сегодня нельзя представить жизнь города.

"Социальным услугам вот эту душевность не заменить. Поэтому мы их привлекаем, насколько это возможно, это грантовая поддержка, финансовая поддержка, материальная поддержка с точки зрения инфраструктуры, организационная, ресурсная. Вот, например, мы реформировали Службу занятости, перевели МФЦ и высвободили около 400 десятков помещений, в которых эта служба находилась. Не просто нам не нужны были, не нужны стали. Мы не стали их продавать на аукционах, мы отдали некоммерческим организациям, которые занимаются социальной поддержкой населения", – рассказал мэр.

Пандемия вообще стала проверкой на прочность. В первую очередь – для системы здравоохранения. Городом было принято решение не останавливать работу по программам и проектам, запущенным до марта 2020 года.

"Цифровизация отрасли здравоохранения, оказание помощи по каким-то наиболее распространённым опасным заболеваниям, социальным заболеваниям, онкологии, БСК, оказание персональной помощи людям – все эти программы сегодня просто на колёсах, двигаются вперёд, несмотря на пандемию. Слава Богу, что мы не потеряли время. Наоборот, пандемия нам придала какое-то ускорение во многих технологиях, телемедицине, искусственном интеллекте, искусственном зрении, чтении снимков ковидных. Министерство здравоохранения, правительство РФ, оперативный штаб, коллеги в регионах, мы действительно почувствовали под руководством президента России себя единой командой, которой по плечу многие задачи", – заявил московский градоначальник.

О том, что касается цифровизации здравоохранения: на этой неделе стало известно, что уже осенью все детские поликлиники переведут на электронные медкарты. Бумажные справки об отсутствии по болезни больше не нужно предоставлять в столичные школы – информация будет передаваться в электронном виде.