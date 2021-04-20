Трамп: я прекрасно ладил с Путиным

Дональд Трамп дал первое телевизионное интервью после ухода из Белого Дома. Во время беседы бывший американский лидер рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным

45-й президент США заявил, что ему нравился российский лидер. Также, по его мнению, Владимир Путин тоже испытывал к нему симпатию, сообщает "Россия 24".

"Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию в объятия Китая. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию. А их заставляют быть вместе. Я отлично ладил с президентом Путиным", – заявил Трамп телеканалу Fox News.

Он считает, что фейковые истории, связанные с Россией, "мешали вести экономические дела". "Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы", – уверен Трамп.

Кроме того, экс-президент считает, что США нужно ладить и с КНДР. Барак Обама, когда занимал пост президента США, он говорил, что самая большая проблема – в том, что будет война. "Но войны не было, мы отлично поладили. Ким Чен Ын понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", – сказал Трамп.