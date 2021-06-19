Дон Фанфурик и "Гиппократ", отравляющий все живое

Непотопляемый дон Фанфурик — так впору говорить о самарском бизнесмене Дмитрии Островском, который сколотил свое состояние на жизни и здоровье людей: жителей поселка Мулловка Ульяновской области. Именно там находится спиртзавод "Гиппократ", отравляющий вокруг все живое. В нашем прошлом выпуске мы рассказывали, как людям приходится вдыхать ядовитый воздух, пить загрязненную воду и собирать урожай с отравленной земли. Лишь на этой неделе суд приостановил работу предприятия. Кто же такой этот дон Фанфурик? Как ему удалось сколотить капитал в пирожковой столице Мулловке и долго ли еще он будет уходить от ответственности?

Скандально известный завод-убийца в поселке Мулловка Ульяновской области наконец приостановил свою работу. Такое решение вынес суд. На снимках, которые успели сделать местные жители, видно, как судебные приставы приехали на предприятие вручить судебное решение. Завод "Гиппократ", который почти 20 лет травил людей опасным спиртом и ядовитыми отходами, закрыт на 90 суток. Измученные люди вздохнули спокойно – маленькая, но победа.

Не исключено, что вопросы у контролирующих органов появятся и к владельцу завода – Дмитрию Островскому, известному как дон Фанфурик. Вот он на кадрах, сделанных в начале двухтысячных. Лихо отплясывает на вечере встречи выпускников. Хвастается своим смертоносным бизнесом.

"Раньше я подделывал, теперь меня подделывают. Во всех субъектах РФ! В семье у меня все великолепно!" — хвастает он.

С того дня прошло почти 20 лет. Сомнительный бизнес Островского лишил жизни и здоровья тысячи человек, семья его развалилась. Но обо всем по порядку. В 1990 годах Дмитрий Островский работал в ОБЭПе тогда еще ГУВД Самарской области. В то время обстановка в городе была напряженной, этим, как пишут местные СМИ, и воспользовался Островский. Он построил спиртовую империю и под видом аптечных настоек стал выпускать дешевое алкогольное пойло.

Депутат Государственной Думы Алексей Куринный поясняет, чем этот бизнес сомнителен: "Несмотря на то, что это якобы медицинские препараты, что это якобы медицинский спирт, на самом деле это предприятие, которое сегодня травит треть России, треть всех "фанфуриков", "перчиков", "боярышников", которые сегодня производятся и потребляется, производится именно в Мулловке и разливается на заводе в Самарской области".

По данным СМИ, сейчас Дмитрию Островскому принадлежит группа компаний "Биомед", в которую входит 12 предприятий. Два завода "Гиппократ" – в Самарской и Ульяновской областях, аптечная сеть, через которую сбывают смертельно опасные "фанфурики", завод по производству стеклотары, фирма по грузоперевозкам. А еще – несколько санаториев и базы отдыха. В 2010 году Островский переоформил активы на жену и родственников. Поводом послужили расследования журналиста Эдуарда Петрова.

Эта программа вышла в эфир в 2009 году. Съемочная группа вместе с силовиками побывала на заводе "Гиппократ" в Самарской области. Сотрудников предприятия тогда, похоже, кто-то предупредил о неожиданном визите: персонал успел обесточить цех и уничтожить часть продукции.

По данным СМИ, в 2009 году Дмитрий Островский ездил на белом "Инфинити". Сейчас, якобы, разъезжает на белом "Бентли" с автомобилями сопровождения. По некоторым данным, бывший милиционер зарегистрирован в здании самарского СПА-отеля. Который, предположительно, когда-то прибрал к рукам. Возможно, дон Фанфурик коротает вечера вот в этом аляповатом номере, утопая в мягких диванах с золотистыми подушками. Или, может, он нежится в просторной кровати с голубым балдахином. А после напряженного трудового дня наверняка плавает в бассейне и снимает стресс на массажном столе.

Но в палаты к священному "фанфурику" Островскому журналистов не пускают. Говорят, срочно уехал. По данным СМИ, сейчас СПА-отелем, где прописан Островский, владеет его бывшая жена Оксана. Еще в 2009 году журналисту Эдуарду Петрову удалось с ней пообщаться. Но она утверждала, что никогда не видела завод "Гиппократ" и не знала, что там производили.

За эти годы Островская сменила прическу, развелась с мужем и заметно помолодела. Кроме СПА-отеля у бывшей музы дона Фанфурика два магазина одежды. В одном из интервью Островская призналась — за ее нарядами в Самару приезжают модницы из Милана и Парижа. Вот только за броской вывеской "Модный дом" скрывается обычный офис с турецким ширпотребом. Второй магазин Островской с помпезным названием "Винтажная одежда" на самом деле, судя по всему, обычный секонд-хенд. В нем бизнес-леди продает свои потертые джинсы, поношенные футболки, стоптанные ботинки. И даже купальники.

Оксана Островская, предположительно, живет в этом новом доме на окраине Самары. Мы связались с ней по телефону. Но услышав имя бывшего мужа, она сразу повесила трубку, сказав: "Я не комментирую информацию о бывшем муже".

По слухам, ее бывший муж Дмитрий Островский имеет недвижимость во Франции, Испании, на Кипре. Их общий 15-летний сын Илья, судя по данным из соцсетей, грызет гранит науки в высшей школе менеджмента в Барселоне. Год обучения там начинается от 10 тысяч евро. Огромные деньги Островскому принесли те самый "фанфурики" с дешевым спиртом. Минувшей зимой наши коллеги из программы "Расследование Эдуарда Петрова" наведались на завод в Мулловке.

Из зерна варится так называемое сусло, добавляются дрожжи. Смесь находится в бродильном отделении 72 часа. Из полученной бражки получают спиртовую субстанцию, которую потом разливают по "фанфурикам". А барду – проще говоря, отходы — должны переработать и получить комбикорм, но Островский, похоже, не собирается на это тратиться и сливает ядовитую барду прямо на территорию поселка. В водоемы, где массово гибнет рыба. На поля сельхозназначения, где вырастает отравленный урожай. С воздуха картина выглядит ужасающе. Несколько котлованов, размером с футбольные поля, заполнены вонючей коричнево-бордовой жижей.

По некоторым данным, техника в заводских цехах дорогая итальянская. А вот этикетки на "фанфуриках", которые сходят с конвейеров, старые и давно просроченные. Уже давно доказано, что у ООО "Гиппократ" нет никаких лицензий. Ни на производство ни спирта, ни на какую-либо другую продукцию. Берутся старые просроченные документы и на их основе рисуют фейковые накладные и реализуют опасные спирт по всей стране. Это коррупция, это мошенническая схема, с ней нужно разобраться. Все прекрасно знают, что основным бенефициаром является Островский и его подельник Гусев которые выстроили кровавую империю и зарабатывают миллиарды рублей.

Заводом в Мулловке управляет 40-летний Антон Гусев. Говорят, в прошлом — врач-терапевт. Он проживает в пригороде Самары в двухэтажном таунхаусе. Во дворе припаркован автомобиль "Мерседес". Антон Гусев не раз попадал в поле зрения правоохранителей. В октябре 2015 насмерть сбил на машине пожилого велосипедиста. По слухам, Гусев был пьян и сбежал с места преступления. Но в итоге все-таки угодил в СИЗО. Правда, ненадолго. Говорят, заплатил родственникам погибшего 4 миллиона рублей и дело закрыли. Знающие люди не исключают, что помог Дмитрий Островский. Ведь фактически Гусев — правая рука дона Фанфурика.

"С Гусевым мы виделись, но это менеджер, что называется, которому просто поручено получать эту самую прибыль, организовывать производственный процесс и каким-то образом пытаться сгладить противоречия, которые существуют", — вспоминает Куринный.

Удивительно, но для полицейских, прокуроров и следователей Ульяновской и Самарской областей Дмитрий Островский будто неприкосновенная фигура. Ведь вопросы к сомнительному бизнесу алкобарона возникали еще в 2003 году. Журналист Наталья Умярова рассказывает, что постоянно проводились какие-то обыски, выемки документов, но все это сходило в конечном счете "в песок", то есть, ничем это не заканчивалось. "Уголовных дел, насколько мне известно, не было", — утверждает Умярова.

Это очень закрытая семья. Очень закрытый бизнес и, скорее всего, этому бизнесу помогают где-то очень высоко. Меняются сотрудники прокуратуры руководство МВД, а заводы Островского как стояли, так и стоят. Местные жители неоднократно жаловались чиновникам, полицейским, и даже бывшему губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. Все безрезультатно.

"Мы считаем, что в любом случае здесь закрывание глаз не обходится без личных знакомств между ними: между Морозовым, между надзорными органами и между руководством "Гиппократа", — утверждает жительница Мулловки Ольга Житкина.

Ситуация поменялась только после смены главы региона. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских лично приехал на предприятие и потребовал приостановить деятельность "Гиппократа". Во время приезда нашей съемочной группы завод уже был закрыт. После визита журналиста Эдуарда Петрова на проходной установили решетку.

Эту скандальную историю взял на личный контроль депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Он направил депутатские запросы в правоохранительные органы. "Я категорический противник подобного производства. Понятно, что речь идет о производстве низкопробных алкогольных напитков, которые выдаются за лекарственные препараты. Я постараюсь приложить максимум усилий и имеющихся у меня ресурсов. Конечно, так быть не должно ", — говорит Хинштейн.

Депутат Александр Хинштейн внимательно следит за развитием ситуации. И готов обратиться в генеральную прокуратуру. Возможно, именно такой огласки очень опасается владелец "Гиппократа" Дмитрий Островский. Минувшей зимой он уже пытался купить молчание журналиста Эдуарда Петрова. В руках дона Фанфурика был планшет, на экране которого он и написал сумму, а когда понял, что разговор записывается, сбежал.

Сколько еще Островский будет бегать от ответственности, неизвестно. Но любая дистанция заканчивается финишем. Деятельность завода-убийцы уже приостановлена. Не исключено, что когда-нибудь забег спиртового барона Островского приведет его за решетку.