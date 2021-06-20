В Бразилии коронавирус унес жизни более 500 тысяч человек

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило отметку в полмиллиона человек. По этому показателю страна занимает второе место в мире, сообщает телеканал "Россия 24".

Эксперты утверждают, что в ближайшее время США уступят первую строчку, ведь на прошедшей неделе каждая пятая смерть от коронавируса в мире приходилась на Бразилию.

На этом фоне тысячи людей в трех сотнях бразильских городов вышли на митинги против президента Жаира Болсонару. Его винят в недостаточно эффективных мерах борьбы с коронавирусом COVID-19. Действия президента в этой связи расследует местный парламент.