В Майами пикап наехал на участников гей-парада, погиб один человек

В городе Уилтон Мэнорс в окрестностях Майами пикап наехал на двух человек, которые собирались присоединиться к проводившемуся гей-параду. Один из них погиб, другой был госпитализирован в критическом состоянии. Кроме того, под колеса чуть не попала Дебби Вассерман‑Шульц – конгрессвумен от штата Флорида. Парад был отменен.

Водитель пикапа задержан, передает РИА Новости. Он заявил, что произошедшее было несчастным случаем. Однако мэр соседнего города Форт-Лодердейл Дин Транталис, который также приехал на парад, заявил, что это была террористическая атака против ЛГБТ-сообщества.