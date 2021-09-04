Джабаров – Арестовичу: Украина останется один на один с проблемами

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал RT слова советника делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича об урегулировании в Донбассе.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и встречи с Джо Байденом Агранович заявил, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений.

Джабаров считает такую точку зрения безответственной, ведь "американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины".

"Выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий ", – заявил сенатор.

По мнению Джабарова, подобные высказывания могут оттолкнуть Берлин и Париж от Украины.

"И Украина останется один на один со своими проблемами", – заключил сенатор.