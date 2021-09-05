Число заболевших за неделю стало минимальным с середины июня

За последние семь дней в России число новых случаев заражения коронавирусом выросло на 129 772. Это минимальный недельный прирост с середины июня.

По итогам прошлой недели в стране было выявлено 135 740 случаев инфицирования, всего с начала пандемии – 7 012 599.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 5 563 смертях от COVID-19 c 30 августа по 5 сентября, что на 0,5% меньше, чем неделей ранее. Однако летальность новой инфекции увеличилась с 2,64% до 2,67%.

Сейчас, по данным штаба, в России проходят лечение 554 668 человек против 552 940 в прошлое воскресенье, выздоровели 122 481 человек против 128 784 в предыдущие семь дней. Доля выздоровевших составляет 89,4% от общего числа всех инфицированных с начала пандемии, отмечает ТАСС.