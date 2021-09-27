Радужный бундестаг: в немецком парламенте нашелся еще один трансгендер

В бундестаг по итогам выборов впервые избраны две женщины-трансгендера. Речь идет о кандидатах от "Зеленых" Тессе Гансерер и Найк Славик.

Добравшись до бундестага, политики собираются бороться за права людей нетрадиционной ориентации. Наибольшую популярность получила 44-летняя Тесса Гансерер, а все из-за своей неоднозначной внешности. Раньше она была мужчиной, которого звали Маркус. Кроме того, кандидат от "Зеленых" жената и воспитывает двоих сыновей.

Для того, чтобы подчеркнуть свою женственность, Гансерер пришлось купить парик. Для придания голосу большей мелодичности потребовалось посещать вокал.

Тесса Гансерер не собирается официально менять свое имя и указанный в документах пол. Дело в том, что в стране существует закон о транссексуалах, согласно которому внести корректировки в личные данные можно после психологической оценки и решения суда.

Что касается Найк Славик, она родом из Северного Рейна-Вестфалии, ей 27 лет.

Выборы в Германии прошли 26 сентября. Победу одержала Социал-демократическая партия, она набрала 25,8 процента голосов.