Церковь готова помочь трансгендерам

Председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков напомнил, что в Русской православной церкви смену пола и однополые отношения считают грехом и не венчают такие пары, однако в РПЦ готовы помогать таким людям "излечиться".

"Церковь в таких наклонностях видит грех, но одновременно жалеет человека и хочет помочь бороться с этим грехом. Поэтому ответ для таких людей – в пасторском попечении", – пояснил Волков.

Он обратил внимание на то, что "речи быть не может об одобрении (венчании или благословении на брак) Церковью таких наклонностей: однополых отношений, отношений с трансгендерами", приводит слова представителя Московской епархии РИА Новости.

При этом священник не припомнил случаев, когда в Церковь обращались однополые или трансгендерные пары с "сознательной, а не провокативной просьбой их повенчать".

Волков также подчеркнул, что для раскаивающихся в своем грехе остается доступным таинство покаяния.

"Важно, чтобы человек не пытался себя в грехе оправдать, найти какие-то ложные оправдания в Священном писании", – подчеркнул священник.

Ранее имам казанской мечети "Гаиля" Рустам Хайруллин отказался венчать пару, в которой невеста оказалась трансгендером. Имам подчеркнул, что ислам запрещает менять пол.