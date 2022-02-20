США может возглавить напомаженный мужчина в платье

В рубрике "Живой уголок" мы обычно разбираем удивительные явления, которые несет с собой жизнь. Жизнь животных и жизнь людей. Сегодня мы познакомимся с первопроходцем. Это Сэм Бринтон – новый помощник президента США Байдена по утилизации ядерных отходов.

Интересно, что у Сэма Бринтона – две магистерские степени в одном из самых престижных по профилю "ядерная энергетика и машиностроение" институтов – Массачусетском технологическом. Но, судя по активности нового сотрудника администрации Байдена в соцсетях, реально жизнь и мечты этого парня заполнены другим. Он видит свою самореализацию в другом – хвалится разноцветными туфлями на каблуках-стилетах. Победой в соревнованиях по бегу в такой обуви. Еще бравирует струящимися платьями, губной помадой, приятелями в ошейниках и "укрощением" животных. При этом – ни слова о ядерных отходах. Разве что эмблема радиации как украшение для обострения ощущений.

Сэма Бринтона, очевидно, будут включать в международные делегации по обмену опытом. Не исключено, что он приедет и в Россию. Переступит порог "Росатома" или Курчатовского центра. Поскольку у американцев хроническая потребность всех учить, то Сэм может, например, рассказать, как нежно и безопасно связывать руки партнеру. Так, Сэму Бринтону особенно нравится. Да он просто счастлив! Еще парень увлечен миссией предотвращения самоубийств среди геев. Тема актуальна, ведь в этой среде самоубийства чаще. Так он отговаривает.

То есть Сэм Бринтон состоит в особом клубе по интересам. Ядерная тема сейчас вытеснена образом и стилем жизни, как он определяет себя, "гендерфлюидного человека". Гендерфлюидный человек – тот, что крайне пластичен, чувствует себя то мужчиной, то женщиной, а то даже тем, что пока не может осознать. Но самое важное – никакой заскорузлости в самоидентификации. И гордость.

Интересно то, что администрация президента Байдена мотивирует такое кадровое назначение тем, что федеральное правительство Соединенных Штатов должно полнее отражать существующее разнообразие. И вот здесь интересно посмотреть на тенденции. Прослойка в американском обществе ЛГБТК – а это лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы и квиры (со своими странностями) – постоянно увеличивается. По данным опубликованных опросов центра Gallup, за последние 10 лет их процент удвоился. Так, если еще в 2012 году лишь три 3,5% взрослых американцев относили себя к ЛГБТК, то сейчас – уже более 7%. Но самое интересное, что среди так называемого поколения Z, а им сейчас от 19 до 25 лет, в рядах ЛГБТК – 21%, то есть каждый пятый.

Понятно, что это – рукотворный результат. Активная пропаганда дает о себе знать. Уже в ближайшем будущем доля ЛГБТК в американском обществе будет быстро расти. Это означает, что таких, как Сэм Бринтон, во власти США будет больше. Сейчас парню – 34 года. Он рассчитывает еще и в президенты пойти. А что? Америка разве не заслужила? Еще чуть-чуть – и победа.