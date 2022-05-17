Мат и угрозы на Украине: у Арестовича сдают нервы

Последний оплот националистов в Мариуполе – завод "Азовсталь". Каждый метр этой территории сейчас под прицелом бойцов ДНР. Помощи радикалам ждать неоткуда, Киев бросил и вызволять не собирается.

Жены "азовцев" записали сотни видео с просьбами помочь. А потом и вовсе устроили атаку в личных сообщениях советнику главы офиса Зеленского и его жене.

Отчего радикалы не хотят героически умирать ни за Зеленского, ни за его заокеанских кураторов, Арестович никак в толк не возьмет, предпочитая уже забыть о них совсем. Однако измена в отношении того, что власть не может прорвать блокаду "Азовстали" постепенно становится головной болью для официального Киева и требует ответа. Хотя бы такого.

"Вы придурки, которые даже верно не могут оценить обстановку, которые продолжают ошибаться в отношении самих себя и продолжают быть мелкими уё….и, которые о себе до… возомнили", – нецензурно выражается Арестович.

Это экспрессивная отповедь Арестовича всем, кто погряз в политических играх, а таковыми на Банковой теперь называют любую критику. Если до начала спецоперации офису президента прилетало за нежелание выполнять реформы, навязанные Западом, то сейчас – за стратегические просчеты на фронте, скрыть которые уже не получается.

"Невозможно обманывать всех и постоянно. Определенное время это удавалось. Арестович отличается тем, что его ложь удивительна, она может не иметь под собой никакой реальной почвы и рождаться информация может исключительно в воспаленном мозгу у самого Арестовича", – говорит политолог Александр Дудчак, эксперт Института стран СНГ.

Фантазии Арестовича о контрнаступлении идут вразрез с объективной реальностью – Киев теряет военных, технику, территории. Солдаты ВСУ уже напрямую просят президента навести порядок в рядах командиров.

"Нас надолго не хватит. Наша артиллерия и авиация не работают, наше командование нас бросило. По нам сутками бьют "Градами", минометами, а сегодня начали бить даже "Ураганом", – жалуются украинские солдаты.

Компенсировать потери Киев пытается за счет территориальной обороны, бросая в бой не подготовленных солдат, а добровольных ополченцев. Сами теробороновцы на такое не подписывались, надеясь отсидеться в своих регионах, дежуря на блокпостах.

"И у тыловых воинов начинается настолько большая паника, что они в соплях и слезах звонят своим женам и семьям, и ... стыд и позор. У меня один вопрос: а что делать тем бригадам, которые с начала находятся на первых линиях?!" – говорит женщина-волонтер из Львова.

Чтобы подавить протесты подразделений теробороны, Зеленский меняет командующего. Однако недовольство все равно растет. И ответственность за просчеты на фронте офис президента и военное командование в равной степени успешно перекладывают друг на друга.

"Несмотря на кажущееся единство военно-политического руководства на Украине, этого единства нет. Не зря же говорят о том, что существует реальный конфликт между президентом Украины Зеленским и главнокомандующим Залужным", – говорит Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

Спусковым крючком для конфликта послужила потеря большей части юга Украины. За этот провал офис президента в лице Арестовича как раз и подверг критике военных, тем самым выведя внутренние разногласия в публичную плоскость. Теперь потушить этот огонь вряд ли получится. Оппозиция в лице Петра Порошенко уже готова погреть на нем руки. Политические очки сами себя не заработают.