Симоньян: "дивный новый мир" Запада – это ад на земле

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в эфире авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим") поделилась своим мнением о том, во что превращается западный мир.

Она напомнила гостям студии о романе Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Западные страны идут в этот свой дивный новый мир, который в представлении Маргариты Симоньян и тех людей, с которыми она разделяет общие ценности, является "адом на Земле". "А мы в ад не хотим", – сказала Симоньян.

Говоря об этом "новом аде", она рассказала, что это такой мир, в котором в учебниках для первоклассников в качестве слова на букву "B" выбрано "bisexual" – "бисексуал". "Для шестилетних детей. Это так написано в букваре. Я видела этот букварь. В прямом смысле слова. И написано: "Что такое "bisexual"? "Bisexual" – это значит, что я люблю и мальчиков, и девочек, значит, в моей жизни в два раза больше любви". Написано в детском букваре. Я не шучу", – рассказала Маргарита Симоньян.

Она также рассказала, что на Западе более 20 подтвержденных гендеров. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов по ее просьбе уточнил, что количество гендеров – примерно 26-29. "Я даже не могу себе придумать, что бы это теоретически могло быть. Но это же официально. Это признано, – подчеркнула Симоньян. – Этим занимаются серьезные люди на уровне государства, этим занимаются министерства и образования, и здравоохранения, и всего остального".

"Это вот такой мир, – продолжила Маргарита Симоньян. – Это мир, в котором аж целый пресс-секретарь аж целого президента аж целых США выходит знакомиться с аудиторией, с людьми и заявляет дословно: "Я черная, я лесбиянка, я эмигрантка и я женщина". Я так скучаю по тому миру, где выходили и говорили: "Я политолог", "Я выпускница Гарварда", "Я кандидат наук" и "Я демократ". Потому что считалось, что это имеет значение для той работы, по поводу которой ты вообще вышла на эту трибуну. Какое отношение к твоей работе имеет то, что ты лесбиянка? Какая кому разница, что происходит в твоей постели?"

"Когда это становится превалирующим фактором и реально фактором отбора на работу, вот это становится такой мир, куда мне, например, очень не хочется, – призналась эксперт. – И не дай Бог, чтобы индоктринировали моих очень маленьких детей, чтобы им захотелось туда".

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