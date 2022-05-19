Ирина Винер впервые прокомментировала развод с Алишером Усмановым

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на просьбу журналистов высказаться о бракоразводном процессе с миллиардером Алишером Усмановы, в браке с которым она прожила 30 лет. О том, что пара решила расторгнуть союз, стало известно сегодня.

От источников в мировом суде пресса узнала, что 68-летний бизнесмен подал заявление о разводе с 73-летней супругой 4 мая. Мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве может поставить точку в процессе расторжения брака уже 7 июня.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала происходящие в ее жизни перемены.

"Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев", – ответила она РИА Новости.

Добавим, что ее адвокат Анастасия Дегтярева отказалась отвечать на вопросы о разводе своей клиентки. По словам юриста, доверитель дал четкую команду пока не комментировать процесс, сообщает издание "СтарХит".

Прославленный тренер прожила вместе с одним из богатейших российских предпринимателей около 50 лет.

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