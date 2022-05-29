Оспа обезьян: пикантные подробности

Не успел мир оправиться от пандемии коронавируса, как пришла новая зараза – оспа обезьян. За последние две недели болезнь выявлена более чем в 20 странах мира. Всего же число заражений перевалило за 300.

Болезнь довольно хорошо изучена. Особой опасности она не представляет, как и чем лечить известно. Есть и вакцина. Передается между людьми, но просто так, находясь рядом в помещении с инфицированным, не заразиться. Нужен тесный контакт.

И вот тут вскрываются пикантные подробности вспышки. Оказалось, что наибольшее распространение обезьянья оспа получила в гей-сообществе. Среди мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, имевших контакт с другими мужчинами. В Испании, например, все началось с гей-сауны. Потом зараза пошла дальше – уже под 100 случаев заражений. Примерно столько же заболевших в Великобритании.

Эпидемиологи опасаются, что погасить вспышку быстро не получится, ведь со следующей недели во многих странах начинается неделя гей-парадов – число заражений заметно вырастет.

В Америке тем временем, пусть и в шуточной форме, уже изумляются и возмущаются скорости, с которой в стране растет число представителей ЛГБТ-сообщества. На днях американский комик и обозреватель Бил Мар в эфире телеканала HBO заявил, что при современных темпах пропаганды нетрадиционности в рядах ЛГБТ окажутся все американцы: "Каждое десятилетие в Америке удваивается количество представителей ЛГБТ-сообщества. Согласно недавнему опросу Gallup, так себя идентифицирует менее 1% американцев, родившихся до 1946 года ˗ поколение Джо Байдена, 2,6% "бумеров", 4,2% поколения Х, 10,5% миллениалов и 20,8% поколения Z. Если следовать этой тенденции, в 2054 году геями будут все. Кто же тогда купит это кресло? Я говорю о том, что, когда ситуация меняется столь быстро и кардинально, люди имеют полное право поинтересоваться: что вообще происходит? У нас что, все дети рождаются не в том теле? Где-то в небесной канцелярии происходит путаница по аналогии с коробкой разноцветных хлопьев для завтрака? Я рад за представителей ЛГБТ-сообщества, что сегодня каждый из них имеет право жить как захочет и не скрываться. Всегда необходимо помнить об уважении и защите уязвимых групп населения, но вы не пуп Земли в конце концов. Кто-то должен был это сказать. Нельзя допускать такого развития событий, при котором представители маргинальной части общества станут козырять собственным положением. Мы ведь буквально ставим эксперименты над детьми".

Впрочем, вернемся к оспе обезьян. В России она пока не выявлена. Для людей, вакцинированных вообще от оспы, еще со времен СССР, опасности не представляет. Правда, в обязательном порядке прививать от оспы в СССР перестали с 1980 года, так что все, кто младше 40 лет, могут заразиться. Но желающие могут привиться. Вакцину изобретать не надо. Она просто у нас есть.

Вспышка оспы обезьян охватила уже больше 20 стран на разных континентах. Не проходит и дня, чтобы не появилось сообщение об очередном выявленном случае заражения этим редким заболеванием. В Великобритании число инфицированных перевалило уже за сотню.

В Лондоне первого пациента приняли еще в начале мая. Он прилетел из Нигерии, где, по всей видимости, и подхватил эту болезнь. Его поместили инфекционное отделение госпиталя Святого Томаса. Это учреждение известно тем, что здесь спасали от коронавируса премьер-министра Джонсона. Оспа обезьян, конечно, не столь заразна, как ковид, но медицинские службы сейчас внимательно отслеживают цепочки заражений, чтобы вовремя выявить носителей вируса и изолировать их от окружающих.

С пациентом под номером один, прилетевшим из Нигерии, все более-менее понятно. Но остальные случаи с ним никак не связаны. Спустя несколько дней с оспой обезьян в лондонский госпиталь Святой Марии поступили двое мужчин. Тогда было впервые объявлено, что вирус распространяется при тесном контакте и в группе риска находятся приверженцы нетрадиционной сексуальной ориентации.

О своей обеспокоенности заявили представители ЛГБТ-сообщества в Испании. Число выявленных случаев там также приближается к сотне, но сексуальные меньшинства тревожит даже не столько болезнь сама по себе. На начало июля в Мадриде запланирован большой гей-парад, организаторы боятся, что мероприятие могут прикрыть.

"Гей-парад в Мадриде – это масштабный фестиваль, на который собирается большое количество людей. Мы не знаем, что теперь будет, не из-за самого вируса, а из-за реакции властей, непонятно, какие они могут предпринять меры", – говорит Марио Бласкез, координатор программы здоровья для ЛГБТК сообщества.

В Мадриде уже решили закрыть несколько саун, где побывали те, кто заразился вирусом. Испанские медики сейчас изучают связь между вспышкой заболевания и гей-парадом на Канарских островах в начале мая – там собрались около 80 тысяч человек.

Власти Италии заявили, что трое граждан этой страны после участия в параде на Канарах привезли домой оспу обезьян. Чтобы избежать обвинений в гомофобии, итальянские врачи прямых выводов предпочитают не делать.

"Я не думаю, что мы можем говорит о том, что это заболевание передается исключительно половым путем. Да, мы изучаем вероятность передачи вируса через сперму. Интимные отношения относятся к категории тесного контакта, но они не являются единственным способом заражения", – отметил Андреа Антинори, заведующий отделением вирусных иммунодефицитов в больнице Спалланцани.

На родине заболевания в Центральной и Западной Африке, прежде всего в Конго и Нигерии, оспа обезьян носит характер эндемии. Это значит, что она там присутствует локально и достаточно давно. Первые случаи заражения людей были выявлены в 70-х годах прошлого века. Причем, несмотря на название, обезьяны не являются главными распространителями этого вируса.

"Носителями оспы обезьян в основном являются грызуны. Гамбийские крысы, сони, луговые собачки – это основные переносчики вируса, которые передают его человеку", – поясняет Розамунд Льюис, глава Секретариата по оспе, программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Ветеринар из Висконсина Курт Заеске показывает следы от укуса американской луговой собачки, которая заразила его оспой обезьян в 2003 году. "Я чувствовал себя, как будто заболел тяжелой формой гриппа. Тошнота, головокружение, жар и слабость", – вспоминает он.

Вообще характерные признаки оспы обезьян – это лихорадка и появляющиеся на теле гнойники, которые могут оставлять после себя шрамы. Летальность – от 1 до 10%. В Европе сейчас выявлен вариант вируса из Западной Африки, он считается не столь опасным, но Всемирная организация здравоохранения призывает страны, где есть инфицированные, сделать все возможное, чтобы остановить распространение болезни.

"Мы до сих не понимаем, что перед нами, возможно, это всего лишь вершина айсберга и еще много невыявленных случаев", – заявил Сильви Шампалу Бриан, директор Департамента пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ.

Инкубационный период заболевания может составлять 21 день. В Бельгии уже ввели обязательный трехнедельный карантин для тех, у кого выявлена инфекция. В Великобритании на такой же срок рекомендуют изолироваться всем, кто находился в контакте с инфицированными. Британские эксперты призывают заразившихся в течение трех недель не прикасаться к домашним животным, чтобы не передать им вирус.

Исследователи из Института Пастера в Париже еще два года назад предупредили о том, что вспышки этого заболевания следовало ожидать. Самым эффективным средством от него является вакцина от натуральной оспы, но к 1980 году от нее отказалось подавляющее большинство стран. "Оспа обезьян вышла за пределы лесов Центральной Африки и распространяется по миру. Эта тенденция связана с уменьшением иммунитета от оспы после того, как прививки от этой болезни были отменены, а сама она была объявлена побежденной. Оспа обезьян может стать доминирующим вирусом этого типа. Наша математическая модель показывает, что у нее увеличивается потенциал для того чтобы стать эпидемией", – отмечают ученые.

В Великобритании на всякий случай решили заказать дополнительные 20 тысяч доз вакцин против оспы их предлагают тем, кто вступал в контакт с инфицированными. Ученые из Ливерпуля говорят, что есть антивирусные препараты, которые помогают легче переносить эту болезнь.

Исследователи спорят о причинах неожиданной вспышки редкого заболевания. Есть версия, что оспу обезьян в Европу завезли давно, но по каким-то причинам она оставалась здесь незамеченной. С 2018 года в Британии были зафиксированы 4 случая заражений, причем все пациенты приехали из Нигерии. Один из ключевых вопросов: мог ли вирус за это время мутировать и стать более заразным? Однозначного ответа пока нет.