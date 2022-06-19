ЛГБТ-марш: по Кишиневу прошлись 200 активистов и 1500 полицейских

Около двухсот ЛГБТ-активистов приняли участие в "Марше солидарности" в столице Молдавии. Во избежание эксцессов их охраняли около полутора тысяч полицейских в полной боевой экипировке.

Колонна прошла по центру Кишинева от Бухарестской до сквера Европы. На всем пути следования европейски настроенных участников тщательно охраняли, так как неподалеку проходила акция противников марша.

Как сообщает РИА Новости, массовых столкновений не случилось. Марширующих активистов просто освистали. Среди них были замечены депутаты парламента от правящей партии "Действие и солидарности", дипломаты из США, Великобритании и других стран.

Ради прохождения марша в Кишиневе было перекрыто движение транспорта и приостановлены работы по благоустройству города.