Зеленский шагает в Европу, выбирая нетрадиционные ценности

Зеленский поставил в пример всему Евросоюзу Люксембург, чей премьер 21 июня приехал в украинскую столицу, и комедийного актера Бена Стиллера, с которым они даже разыграли сценку, отдаленно напоминающую "Знакомство с Факерами". На какой PR-эффект рассчитывал Киев, и что получилось?

"Два комика играют роли перед объективом", – так читатели Daily Mail отреагировали на статью о встрече голливудского актера Бена Стиллера и украинского – Владимира Зеленского. В резиденции украинского президента они подшучивали друг над другом.

– Ты мой герой! – заявляет Стиллер. – О, нет, нет! – кокетливо отвечает Зеленский. – Ради этого ты бросил блестящую карьеру артиста, – сокрушается Бен. – Не такого хорошего, как ты, – скромничает украинский президент.

Стиллер сегодня – посол доброй воли ООН, Зеленский – президент. Американец понимает, в каком положении его украинский коллега. Он сыграл похожую роль 20 лет назад, не главы государства, конечно, а санитара Грэга Факера. Характеры очень похожи.

Чтобы остаться в кругу европейских лидеров, Зеленский традиционные ценности меняет на нетрадиционные. И вносит на рассмотрение Верховной рады Стамбульскую конвенцию как условие для вступления в Евросоюз. Документ называется красиво – "О предотвращении насилия в отношении женщин". Но это не более чем камуфляж.

"После ратификации этой конвенции каждому нашему ребенку в процессе воспитания придется выбирать себе тот самый гендер. Парень ты или девушка, или вообще гибрид, независимо от твоего настоящего пола", – комментирует документ лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Эта конвенция вводит понятие третьего и даже четвертого гендера. Мужчина и женщина больше не существуют как что-то незыблемое, назначенное природой. Против конвенции выступил Всеукраинский совет церквей. Но Порошенко, например, вовсе не против, чтобы вместо мужского и женского начала был средний род. Зато в Европе.

"Европейская интеграция для Украины – это как оружие. И не менее важная, чем оружие. В этой ситуации решение о голосовании за Стамбульскую конвенцию как ключевой элемент и антикоррупционная стратегия. Все это было сделано для того, чтобы Украина шла вперед по пути евроинтеграции", – отмечает экс-президент Украины Петр Порошенко.

На Украине с ее воинствующим национализмом гей-парады всегда проваливались. Участники не успевали собраться под радужным флагом, как их тут же разгоняли дубинками и битами. Европа осуждала такое неевропейское поведение. Зеленский как между двух огней: факельных, с которыми маршируют националисты, и разноцветных – шагает в Европу.

"Ежедневно доказываем, что мы уже являемся частью объединенного европейского ценностного пространства", – утверждает украинский президент.

Европейское пространство разделилось в вопросе принятия Стамбульской конвенции: Словакия, Венгрия, Великобритания, Латвия, Литва, Чехия, Болгария и та же Турция отказались ратифицировать документ. Польша начала процесс по выходу из этой конвенции. Украина туда входит. С ценностями в Киеве дела совсем не ладны. Рассказывая для западных СМИ, что "нацизма в этой стране нет", Тимошенко рекламирует пронацистскую колбасу.

"Самая вкусная колбаса – "Бандеровская" и "Смерть москалям". У них очень похожий вкус. И по дизайну. Самое главное – по результату", – радуется лидер партии "Батькивщина".

Пока Тимошенко навыки пропагандистской войны отрабатывает на колбасках, во Львовской области призывники воюют на тренажерах. Переносные зенитно-ракетные комплексы устремляют на мониторы.

Микола и Олександр рассказывают, как готовятся вступить в ряды украинской армии и добровольно отправиться на фронт. В социальных сетях становятся популярными группы, где пользователи обмениваются информацией о маршрутах патрулей, раздающих повестки. Делают все, чтобы не идти в армию, где зачастую против танка приходится не с "Иглами" выступать, а с автоматами.

Военнослужащие 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ возмущаются, что их бросают с автоматами против тяжелой техники.

На фоне военных провалов "свидомые" патриоты Украины делают вброс: Зеленский тайно, под обстрелами пробрался в Лисичанск. И поднял боевой дух солдат. Вот так: без шлема и бронежилета – он работает без прикрытия. Министерство обороны России тут же опровергло эту постановку в духе "95-го квартала".