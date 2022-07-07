15 ножевых: девушку в Балашихе мог убить блогер

Он безумно искал всеобщего внимания, теперь от него же настойчиво прячется. Посмотреть на начинающего 42-летнего блогера Вячеслава Полякова есть шанс только на его старых записях, сам он ударился в бега и, по некоторым данным, может быть объявлен в розыск. Возлюбленная мужчины Софья Красильникова найдена мертвой, и, по одной из версий следователей, расправиться с ней мог именно Поляков.

Убийство произошло в многоэтажке в подмосковной Балашихе. Пара, предположительно, проживала в квартире на восьмом этаже. Известно, что когда девушка перестала выходить на связь, тревогу забили родные. По некоторым данным, именно мать Софьи и обнаружила тело здесь. А вскоре на место приехали полицейские.

На спланированное преступление это убийство не похоже, скорее, на крайне эмоциональное. Девушку ударили ножом 15 раз. Ее тело было в ванной. Преступник мог перетащить его туда, пытаясь замести следы. Криминалисты, прибывавшие на место, назначили несколько экспертиз.

Известно, что последний, с кем видели девушку, был именно Вячеслав Поляков. Они якобы вместе зашли в подъезд. Поляков вышел через 10 минут и исчез, словно призрак. Красильникову с тех пор не видели. Соседи, с которыми нам удалось пообщаться, раньше на парочку даже внимания не обращали. Новость об убийстве стала для всех жильцов подъезда шоком.

Погибшей Софье было всего восемнадцать. Вячеславу Полякову – 42. Но разница в возрасте, вероятно, не смущала возлюбленных. Вячеслав снимал ролики и думал, как раскрутить свой контент, чтобы набрать число подписчиков. Например, участвовал в клипах своего приятеля, скандально известного шоумена Станислава Барецкого.

Человека с криминальным прошлым Поляков изображал крайне настойчиво. Примеривал даже образ сутенера или насильника. Умолял Софью написать на него лживое заявление в полицию. И открыто хвастался этим в социальных сетях. Красильникова отказалась, начался конфликт, девушка едва не ушла от блогера. Не исключено, что в ходе очередной ссоры Поляков схватился за нож. Теперь он в бегах.

А Стас Барецкий приятеля выгораживает: "Вообще не верю, потому что он достаточно адекватный и порядочный. Он, видимо, попытается найти виноватых в этом убийстве, а с адвокатом я ему могу помочь".

Почему блогер скрывается от правоохранителей, если невиновен, – большой вопрос. Рано или поздно его найдут. И вести диалог со следователями все же придется.