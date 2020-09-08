Nissan отложит выпуск нового Qashqai из-за коронавируса

Компания Nissan решила перенести запуск в производство кроссовера Nissan Qashqai третьего поколения с октября 2020 года на апрель 2021 года, сообщила Financial Times.

Модель очень популярна в Европе, и кроссовер нового поколения ориентирован на европейский рынок. Серийный выпуск нового Nissan Qashqai начнется на заводе компании в британском городе Сандерленде.

Во время пандемии и карантина автопроизводители останавливали производства, и это привело к убыткам. Nissan не стал исключением, поэтому проект был приостановлен. Кроме этого, в мире ожидается вторая волна пандемии и это не самое лучшее время для вывода на рынок новой модели.

Qashqai остается самой продаваемой моделью Nissan в Европе и японский концерн намерен закрепить успех за кроссовером нового поколения.

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Дизайн модель сильно изменился – добавлены элементы нового Juke, и концепта IMq. Изменился и салон – добавлен новый дизайн приборной панели, и информационно-развлекательной системы. В силовой линейке кроссовера также большие изменения – не будет дизельного мотора, появятся экономичные бензиновые небольшой мощности и две новые гибридные системы.