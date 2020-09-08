В России началось производство обновленного седана KIA Rio

KIA Motors Russia & CIS, подразделение южнокорейской компании в СНГ, объявило о начале производства обновленного седана Rio в России.

Серийный выпуск обновленной модели начался на заводе в Санкт-Петербурге, где уже около 10 лет выпускается Rio по полному циклу, сообщается в пресс-релизе компании.

Седан Rio, появившейся на рынке с 2011 года, остался узнаваемым, но его внешний вид стал динамичнее. Дизайн разрабатывал один из региональных руководителей KIA Design – Олег Сон, работавший над проектами для европейских автомобильных брендов.

Rio получил новый дизайн бамперов и поэтому стал на 20 мм длиннее. Не изменились ширина, колесная база и дорожный просвет.

Для российского рынка седан получит два уже известных проверенных атмосферных бензиновых четырехцилиндровых двигателя – объемом 1,4 литра (100 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.). Моторы предлагаются с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссиями. Цены и комплектации пока не раскрываются.

В августе в России началось производство нового KIA Sorento. Среднеразмерный кроссовер Sorento IV поколения выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде.

Завод KIA в Санкт-Петербурге остается вторым по мощности автозаводом в России и работает с полной загрузкой – 5 дней в неделю, в три производственные смены работают 2416 человек и 245 современных роботов. Производство одного автомобиля занимает около 15 часов.