Hyundai представила новый кроссовер Tucson

Компания Hyundai рассекретила новую модель и провела онлайн-презентацию кроссовера Tucson четвертого поколения. Первые ее экземпляры появятся на корейском рынке в сентябре, а на других рынках – в январе-июне следующего года, сообщается в пресс-релизе компании.

Hyundai намерена повторить успех прежнего кроссовера Tucso, который с момента его выхода на рынок 2004 году купили 7 миллионов человек в разных странах.

Новый Tucso предлагается с длинной и короткой колесной базой. Вариант небольшой модели предлагается для Европы и Ближнего Востока: длина – 4500 миллиметров, ширина – 1865 миллиметров, а высота — 1650 миллиметров, размер колесной базы – 2680 миллиметров.

Вариант размером побольше для США, Китая и Кореи имеет размер колесной базы 2755 миллиметров, длину — 4630 миллиметров.

Новый кроссовер получил колеса диаметром от 17 до 19 дюймов, фонари в виде угловатых элементов на радиаторной решетке, виртуальную приборную панель, сенсорный дисплей с диагональю 8,0 или 10,25 дюйма мультимедийной системы. В салоне появился и сенсорный блок трехзонного климат-контроля, а обычный рычаг переключения передач заменили специальными клавишами.

Среди традиционных элементов – опция Terrain Mode для выбора режима движения, независимая подвеска типа McPherson впереди и многорычажная – сзади.

В силовой линейке Tucson – 1,6-литровый турбомотор с прямым впрыском на 150 лошадиных сил с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, дизельный мотор мощностью 115 лошадиных сил, 2,5-литровый бензиновый мотор на 190 л.с., или гибридные версии с бензиновым турбомотором на 150 или 180 л.с., дизельным на 136 л.с. Гибридная установка с 1,6-литровым мотором на 180 л.с. обеспечивает суммарную мощность трансмиссии на 230 л.с.