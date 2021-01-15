Цены на кроссовер Lada Xray Cross снижены

"АвтоВАЗ" объявил о снижении цен на кроссовер XRAY Cross примерно на 100 тысяч рублей: добавлены три комплектации Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач с бюджетным двигателем на 1,6 литра (106 л.с.).

Все три новые комплектации оборудованы подушками безопасности водителя и пассажира, дневными ходовыми огнями LED, набором электронных систем безопасности (ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, HSA), дистанционным управлением центральным замком, рейлингами и 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками "Феникс".

На сайте "АвтоВАЗа" комплектация XRAY Cross Classic с механической коробкой передач и мотором на 1,6 литра начинается с 711 810 рублей. Предыдущая цена – 790 900 рублей. Комплектация Classic Optima в таком исполнении подешевела с 827 900 до 745 110 рублей, а Comfort с 875 900 до 788 310 рублей.

Двигатель на 1,8 литра и 122 л.с. в паре с механической трансмиссией по-прежнему будет доступен в комплектациях Black, Luxe и Instinct.