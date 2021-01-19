Новый Volkswagen Teramont в России получит четыре комплектации

Российский офис Volkswagen анонсировал появление в салонах дилеров нового кроссовера Teramont весной 2021 года в четырех комплектациях – Respect, Status, Exclusive и R-Line.

Модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: R4 TSI 220 л.с. и VR6 FSI 249 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion.

Все версии получат обновленную аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением, навигационную систему Discover Media, беспроводную зарядку, 3-зонный климат-контроль, обогрев лобового стекла и подогрев передних сидений, бесключевым доступом Keyless Access, управлением ближним светом фар Coming/Leaving Home, адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции Front Assist с автоторможением City Emergency Braking и системой помощи при перестроении Side Assist.

В базовой версии Respect автомобиль оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками Titan, светодиодными фарами ближнего и дальнего света. Есть и многофункциональное рулевое колесо с отделкой из искусственной кожи и подогревом, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и ручным складыванием, динамический автокорректор фар, помощник при парковке Park Pilot спереди и сзади, камера заднего вида.

Комплектация Status дополнена комфортными передними сиденьями топ-комфорт с обивкой перфорированной кожей Vienna, с активной вентиляцией и электрорегулировками, водительским сиденьем с памятью регулировок, фоновой подсветкой интерьера. Есть электроподогрев задних боковых сидений, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти, автокорректор фар c функцией динамического адаптивного освещения и цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display. Опционально доступен пакет "Техника" с системой кругового обзора Area View, камерой заднего вида, парковочным помощником Park Assist.

Для комплектации Exclusive дополнительно предлагаются 20- дюймовые легкосплавные диски, хромированная отделка боковых стекол, система автоматического управления дальним светом Light Assist, ассистент движения по полосе Lane Assist.

В топовой комплектации RLine модель предлагается с двигателем на 3,6 литра, 20-дюймовыми легкосплавными дисками R-Line и эксклюзивным пакетом оформлением. Комплектация дополнена многофункциональным рулевым колесом с отделкой кожей Nappa и подогревом.

Доступна и панорамная крыша со сдвижным люком, сеткой для крепления груза в багажнике, стояночным отопителем с дистанционным управлением и таймером и индивидуальными сиденьями второго ряда.