Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом

Количество проданных поддержанных легковых автомобилей в России за 2020 год выросло на 1,7% до 5,5 миллиона машин, подсчитал "Автостат".

Рынок легковых автомобилей с пробегом вырос тогда, как продажи новых машин в России в это время упали на 9,1% до 1,599 миллиона машин.

Всплеск продаж поддержанных легковушек произошел в декабре, когда в автосалонах начали расти цены на новые машины. В последний месяц 2020 года жители страны купили 537 тысяч подержанных машин, что на 16,6% больше, чем в декабре 2019 года.

На первом месте по количеству продаж в РФ – автомобили Lada, как поддержанные, так и новые. В 2020 году около четверти всех продаж поддержанных машин пришлось на модели Lada. Но количество проданных машин отечественного автопрома снизилось на 4,7% до 1,3 миллиона автомобилей.

Из иномарок с пробегом наибольшей популярностью по-прежнему пользуется Toyota – количество продажи этой марки выросла на 3,7% до 620 тысяч машин. На третьем месте по продажам – поддержанные "ниссаны" (продано 315,5 тысяч), на четвертом – Hyundai (305 тысяч), на пятом – KIA (299 тысяч).

Продажи новых Lada в прошлом году снизились на 5% до 343,112 тысячи автомобилей. Российский бренд по-прежнему лидирует на российском авторынке и увеличил свою доля в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей с 20,6% до 21,5% – это абсолютный рекорд за последние 9 лет. Среди новых машин третий год подряд Lada Granta и Lada Vesta остаются самыми популярными автомобилями в РФ, на третьем месте KIA Rio, далее следует Hyundai Creta и VW Polo,