Blaze EV Classic — одноместный электромобиль в стиле ретро

Электромобиль Blaze EV Classic – продукт японской компании, в моделях которой сочетаются современные технологии с дизайном ретро-авто.

Внешний вид таких автомобилей довольно необычный и интересный, правда, приобрести такие машины можно только в Японии.

Цена на Blaze EV Classic находится в пределах $8,47 тысяч, что составляет примерно 622,7 тыс. рублей. В Японии этот электромобиль не облагается налогом и регистрируется как мопед. Электрокар нельзя назвать быстрым. Его скорость может развиться до 50 км/ч, а проехать на одном заряде батареи он способен порядка 50 километров.

Электромобиль имеет довольно небольшие размеры. В длину он достигает 2,33 м, ширина авто составляет 1,17 м, высота – 1,16 м. Весит электрокар Blaze EV Classic порядка 200 кг, на аккумулятор приходится примерно десятая часть веса. Для зарядки полностью разряженной батареи массой 20 килограмм, понадобится порядка 8 часов времени.

Сегодня Blaze EV Classic выпускаются в четырех цветах – серебристом, зеленом, красном и черном. Также производитель из Накагавы дополняет машину автомобильным чехлом, адаптером переменного тока и запасным аккумулятором.