Mercedes-Benz представил еще одного "убийцу" Tesla

Премиальный автопроизводитель Mercedes-Benz 20 января представил электрический компактный кроссовер EQA 250. Первый из запланированных в 2021 году четырех электрокаров серии Mercedes-EQ поступит в продажу с передним приводом с электромотором мощностью 190 л.с. и запасом хода на 426 километров. Второй на рынке появится полноприводная модель с двумя электромоторами мощностью 272 л.с. (200 кВт) и с запасом хода 500 километров. Первая модель поступит в продажу в Европе 4 февраля за "очень привлекательную цену" – цена EQA 250 в Германии начинается от 39,950 тысячи евро, сообщается в презентации. Разгон EQA 250 до 100 км/ч – 8,9 секунды, емкость литий-ионной батареи – 66,5 кВч.

Эта версия создана на базе концепта EQA с масштабируемыми компонентами аккумуляторной батареи. Других подробностей автопроизводитель пока не сообщил.

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Чуть ранее в Китае компания Zhiji Motor (IM) сообщила о разработке двух электрокаров – седана и кроссовера. Эти серийные электрокары после начала продаж в апреле 2021 года планируют впервые в мире оснащать беспроводной зарядкой. Проект реализуется компанией Alibaba миллиардера Джека Ма совместно с китайским госконцерном SAIC Motor. У седана основной привод — задний, но подключается и полный.

Седан приводится в движение двумя электромоторами суммарно на 544 л.с. и 700 Нм. Анонсированный разгон до 100 км/ч – за 3,9 секунды. Емкость базового аккумулятора – 93 кВтч, есть и топовый на 115 кВтч. За один час батарея заряжается примерно на 10,5 кВтч – этого хватает на 70-80 километров пути. С батареей на 115 кВтч одного заряда электрокара хватает на 800-1000 километров, с батареей поменьше – примерно на 600 километров. Китайцы пока не сообщили стоимость серийной модели.

Одна из простейших версий популярной полноприводной модели Tesla Model S за 63,9 тысячи долларов (52,772 тысячи евро) с двумя моторами выдает 315 л.с. (235 кВт) с батареей на 75 кВтч и запасом хода на 500 километров. Время зарядки – медленная 25-35 часов и стандартная быстрая за 6-9 часов в домашних условиях. Заявленный разгон до "сотни" – около 3,7 секунд. Model 3 с задним приводом – менее мощная и помедленнее стоит 31 тысячу долларов.

В ноябре глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует выпустить принципиально новую модель электрокара для Европы. Новая модель электрокара может быть компактным хэтчбэком или чем-то подобным. Пока все модели компании Tesla на несколько десятков сантиметров длиннее предпочитаемых в Европе хэтчбэков, таких как Volkswagen Golf или Mini Cooper.