Renault прогнозирует рост российского авторынка в 2021 году на 2-4%

По прогнозам Renault в 2021 году рост российского рынка легковых автомобилей и LCV составит 2-4%. Об этом рассказал генеральный директор Renault Ян Птачек на встрече с журналистами.

Он отметил, что на рост до 4% можно рассчитывать при условии сохранения программ господдержки.

Ассоциация европейского бизнеса прогнозировала рост продаж легковых автомобилей и LCV в России в 2021 году на 2,1%. По данным Ассоциации европейского бизнеса в 2020 году в России было продано 1,6 млн. автомобилей.

Также снизились продажи Renault в прошедшем году на 11% , до 128,4 штук.

По продажам в России лидирует "АвтоВАЗ", на втором и третьем местах находятся южнокорейские Kia и Hyundai соответственно. Несмотря на то, что Renault занимает лишь четвертое место по продажам, Ян Птачек заявил, что компания будет стараться удержать свои позиции, если продолжится рост рынка.

Завод Renault в Москве функционирует с 2005 года. Это завод полного цикла со сварочными цехами, цехами покраски и сборки. Также у завода есть свой инженерно-технический центр с поземным испытательным полигоном. Более 18 млрд. рублей московский завод получил в виде инвестиций в развитие с 2013 по 2019 годов.