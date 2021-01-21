Не выдержали русского мороза: Haval отзывает кроссоверы

Китайский автопроизводитель Haval отзывает в России кроссоверы F7 и F7X из-за поломки топливных трубок во время морозов и риска возгорания.

"Отзыву подлежат 16 075 автомобилей Haval F7/F7X, реализованных в период с мая 2019 года по январь 2021 года", – сообщил Росстандарт. Это годовой объем продаж. Haval в 2020 году увеличил продажи в России на 41% до 17,381 тысячи с 12,284 тысячи машин в 2019 году, следует из статистики.

Причина отзыва – "вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при их транспортировке". В январе в Россию пришли сильнейшие морозы – до минус 30 градусов.

ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг Рус" – официальный представитель Haval в России – проведет бесплатную замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром.

В конце марта 2019 года в тульской индустриальном парке "Узловая" заработал завод Haval и модельную линейку в нашей стране пополнили сразу два новых кроссовера. На заводе собираются кроссоверы Haval F7 и Haval F7x, Haval H5 и рамный внедорожник Haval H9. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.