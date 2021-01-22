Не выполнили план: 160 автодилеров закрылись

В России по итогам 2020 года осталось на 160 автомобильных дилеров меньше – сейчас в стране работают только 3,210 тысячи официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, подсчитал "Автостат".

За год ряды автодилеров уменьшились на 5%. Закрытие автосалонов во время весеннего карантина не позволило многим автодилерам выполнить заявленные планы и договориться о новых условиях – дистрибьюторы автопроизводителей расторгли 513 дилерских контрактов, а новых заключено только 353. Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом и это отразилось на количестве автодилеров. Количество проданных поддержанных легковых автомобилей в России за 2020 год выросло на 1,7% до 5,5 миллиона машин, а продажи новых легковых автомобилей снизились на 9,1%, или на 160 тысяч единиц, до 1,599 миллиона машин.

Наиболее значимое уменьшение произошло за счет закрытия дилерской сети GM-"АвтоВАЗ" (было 122 дилера), поскольку внедорожник Niva с лета реализуется под маркой Lada. В России прекратились и официальные продажи автомобилей Smart, а все 18 дилеров бренда стали сервисными центрами. Примерно такая же судьба постигла дилеров китайской марки Hawtai (-38) и узбекской Ravon (-31). На 35 дилеров меньше стало у китайской Lifan, на 23 – у японской Datsun, на 22 – у китайской Zotye, на 11 российских дилеров стало меньше и у Ford.

Но ряд автопроизводителей расширили ряды своих дилеров. Например, компания "Келес Рус" (официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet массового сегмента) в 2020 году подписала соглашения с 35 новыми дилерами. Увеличили свои дилерские сети и китайские марки: Changan (+34), Chery (+34), Geely (+20), FAW (+18), Haval (+18).