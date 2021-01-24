Россиян предупредили о новых штрафах

В России в 2021-м году КоАП дополнился несколькими статьями, нарушение которых грозит крупным штрафом.

В интервью агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин рассказал, что в законодательстве появился "штраф за автохлам".

Брошенный владельцем автомобиль без колес, частей кузова, стекол, номеров и с другими повреждениями может быть признан разукомплектованным, а его оставление "на благоустроенной территории" накажут штрафом от 1 до 3 тысяч рублей.

Как рассказал юрист, мойка автомобиля в запрещённом месте будет стоить владельцу 2 тысячи рублей.

Если водитель торопился и запарковался на газоне или цветнике – пусть готовит до 4 тысяч рублей. Нарушение, зафиксированное специальными техсредствами, обойдется в 2 тысячи рублей.

Катание и стоянка на детских и спортивных площадках вынет из кошелька владельца авто от 2 до 5 тысяч рублей.

Важное изменение в КоАП связано с "пьяной ездой". Отныне присутствие в салоне несовершеннолетнего при отказе от медосвидетельствования станет отягчающей частью. Штраф за такое нарушение составит до 50 тысяч рублей и возможное лишение водительских прав на два-три года.