Стартовал прием заказов на Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" 21 декабря начал серийное производство новой модели на базе легендарной "Нива" – Lada Niva Travel, а с 25 января стартовал прием заказов на полноприводный внедорожник в нескольких вариантах. Точная дата начала продаж станет известна позже, но уже можно выбрать и забронировать модель на сайте lada.ru или на сайте официального дилера. При онлайн-заказе выбранный автомобиль бронируется только на три дня или без лимита по времени при внесении предоплаты в 10 000 рублей.

Внедорожник с дорожным просветом в 220 мм предлагается в двух основных модификациях: Niva Travel и Niva Travel Off-Road с штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из пластика, сообщили в пресс-службе автозавода.

Пониженная передача в раздаточной коробке в сложных условиях увеличивает крутящий момент на ведущих колесах в 2,1 раза. Блокировка межосевого дифференциала, шноркель позволяют преодолевать броды глубиной 0,5 метра. Уже с базовой комплектации модель оснащается стальной защитой картера.

Стартовая стоимость Lada Niva Travel в исполнении Classic – начинается от 747 900 рублей. В этот комплект входит подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения, крепления для детских сидений ISOFIX. Спинка заднего сиденья раскладывается в пропорции 60/40.

Стоимость комплектации Comfort – от 804 900 рублей. В этом случае внедорожник дополняется кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением, подлокотник сиденья водителя с подстаканниками.

Комплектация Comfort Off-road начинается от 844 900 рублей и дополняется рейлингами, сигнализацией, складным ключом центрального замка с дистанционным управлением, обивкой потолка черного цвета, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Топовая комплектация Luxe стоит от 890 900 рублей. В этом случае оснащение дополняется двумя фронтальными подушками безопасности, мультимедийной системой, обогревом лобового стекла, парктроником, камерой заднего вида с омывателем, креслом водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенным пакетом шумоизоляции, 16-дюймовыми дисками, тонировкой задних стекол.

Lada Niva Travel в версии Luxe Off-road стоит от 905 900 рублей и в ее комплекте внедорожные шины, обвес кузова, шноркель, обивка потолка черного цвета.