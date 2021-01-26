Правительство РФ 28 января обсудит ситуацию с ценами на топливо

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба мониторят цены на топливо. Вопрос цен будет обсуждаться на совещании в правительстве 28 января. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам Шаскольского перед праздниками произошел рост цен из-за того, что граждане закупают бензин впрок на праздничные дни.

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовая цена бензина марки "Аи-92" 22 января снизилась на 0,61% и составила 53,09 тыс. руб. за тонну. После непрерывного роста, цена на бензин снизилась впервые.

Однако стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,11%, достигнув 54,15 тыс. рублей за тонну. Это максимальные показатели цены для января на бензин Аи-95 с 2018 года.

С начала года оптовая цена бензина марки Аи-92 увеличилась на 7% и на 6,9% на бензин Аи-95.

По мнению ФАС в начале торговых сессий, после длительных выходных, высокий спрос на бензин носит естественный характер, который связан с необходимостью восполнения затраченных в праздничные дни запасов.