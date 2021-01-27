Opel начнет весной продажи "доработанного" Crossland

Компания Opel, вернувшаяся в Россию в 2019 году, начнет продажи через российские автосалоны обновленного кроссовера Crossland в первом квартале, сообщается в пресс-релизе российского офиса Opel. Модель продается в Европе с 2017 года, но до России добралась только ее обновленная версия.

Комплектации и цены появятся ближе к началу продаж. Crossland, как и новый Mokka, получил фирменный стиль Opel Vizor – в фронтальной одной полосе светодиодная оптика и верхняя радиаторная решетка. Кроссовер получил и накладки (спереди и сзади), и хромированные молдинги на дверях, и новые затемненные фонар. Добавлена система IntelliGrip для разного состояния дороги – стандартный, "снег", "грязь", "песок" и ESP Off. На выбор версии с 16- и 17-дюймовыми колесными дисками.

Модель оснащается креслами с регулировками в 14 направлениях, проекционным дисплеем и панорамной камерой заднего вида, системой аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов.

Подвеску кроссовера, как заверяет производитель, улучшили – доработали пружины и амортизаторы, настроили рулевое управление. Opel Crossland получит 1,2-литровый атмосферник мощностью 82 силы в базовой версии, а для любителей мощности предложат на выбор два турбомотора – мощностью 108 и 130 лошадиных сил. Моторы могут работать в паре с механической пятиступенчатой или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Opel давно не радовал россиян моделями. Сразу после возвращения в РФ в четвертом квартале 2019 года Opel вывел на российский рынок кроссовер Opel Grandland X, коммерческий фургон Opel Vivaro и минивэн Opel Zafira Life, который собирают в Калуге на заводе франзуского автопроизводителя "ПСМА Рус". Opel Grandland X поставляют в РФ из Айзенаха (Германия).