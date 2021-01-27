Еще более внедорожный: Mitsubishi представила новый Outlander

Кроссовер Mitsubishi Outlander, переживший за 9 лет своего существования четвертое поколение перемен, получит "новейшую систему Super-All Wheel Control" полного привода. В итоге флагман компании "обеспечит водителю уверенность и безопасность в любых погодных и дорожных условиях", – отмечает японский автопроизводитель.

Предыдущая версия, представленная в России, имеет ряд недостатков – шумоизоляция, дешевый пластик в салоне, подверженность кузова коррозии из-за тонкого лакокрасочного покрытия, жесткая подвеска. Но при этом модель вполне экономичная для своего класса – недорогие запчасти, ремонт, разумный расход топлива для своего класса.

Каким будет новое поколение пока неизвестно. Флагман разработан в соответствии с японским девизом "I-Fu-Do-Do", что означает подлинный, величественный и новый. Дизайн усовершенствован. Благодаря новой генерации концепции Dynamic Shield автомобиль стал выглядеть еще более мощным и внушительным.

"Это первая модель, олицетворяющая следующее поколение дизайна Mitsubishi, и лидер нашей дизайнерской стратегии", – отметил Сейдзи Ватанабэ (Seiji Watanabe), генеральный директор подразделения дизайна компании.

Пока компания опубликовала фото и видеоматериалы о новой модели. Больше подробностей ожидается на глобальной презентация нового Mitsubishi Outlander 2 февраля 2021 года.