"Да где битая?": автодилеры советуют модели с пробегом – новых не хватит

С нового года все плохие ожидания для российских автолюбителей начали воплощаться в реальность. Грядет отложенный 20-процентный рост стоимости новых иномарок и запчастей и их дефицит, сообщили сразу несколько представителей авторынка.

Если в прошлом году цены на новые модели выросли на 5-20%, и больше всего подорожал премиальный класс, то в 2021 году цены могут вырасти на 20% для почти всех. В прошлом году лидером подорожания были модели баварского производителя премиальных машин (+19%), но в этом первенство будет принадлежат другим иномаркам.

Пандемия изменила авторынок: предпочтения россиян стали похожими на мечты в 90-х – купить хорошую недорогую иномарку, и чтобы были доступны недорогие запчасти, и чтобы ремонт был недорогим. На это обратили внимание автодилеры и советуют автолюбителям поддержанные иномарки из своих запасов.

Стоимость иномарок в России из-за падения курса рубля к евро оказалась меньше на 40%, чем в Европе. Часть ценовых потерь автопроизводителями отыграна. По словам президента "BMW Group Россия" Штефана Тойхерта, автопроизводители постепенно повышали российские цены, в то время как в Европе аналогичные модели стоили на 20% дороже. В "BMW Group Россия" обещают повышать цены осторожно – не более чем на 10-15%, иначе все клиенты разбегутся.

В целом запас роста цен на иномарки в России остается на уровне 20-30%. Цены в январе уже выросли примерно на 5% и рост продолжится после первого квартала. Первый квартал будет самым сложным. Появился дефицит популярных моделей из-за дефицита запчастей. Это последствия остановки автокомпонентных заводов крупнейших мировых поставщиков, заявили в Ассоциации российские автомобильные дилеры (РОАД)

"Даже с учетом высокой доли локализации производства российским заводам все равно нужны иностранные комплектующие", – пояснила вице-президент ассоциации РОАД Светлана Виноградова. "Дефицит будет продолжаться весь первый квартал. Нет брендов, которым удалось бы этого избежать".

Автодилеры все чаще советуют поддержанные иномарки своим клиентам, расстроенным дефицитом и высокими ценами.

"Официальные дилеры продают поддержанные автомобили с гарантией, и они могут стать хорошей альтернативой", — такой выход из ситуации предлагают в ассоциации.

Кризис с запчастями уже привел к росту продаж б/у деталей, как и к росту их стоимости – на треть и более. В этой ситуации менее всего подорожают автомобили с высокой долей локализации производства – модели "АвтоВАЗа", южнокорейских брендов, Volkswagen Polo и почти все модели Renault. При этом, по данным Минпромторга, у иномарок доля иностранных комплектующих в 2 раза выше, чем у Lada.

"Курс рубля снизился по отношению к основным валютам на более чем 25% (по данным ЦБ на 30% – ред.), что послужит дальнейшему росту цен на автомобили. Эти обстоятельства формируют базу для негативного прогноза развития рынка и всей отрасли на ближайшие несколько лет, в том числе за счет снижения экономической эффективности предприятий, обусловленного падением объемов производства", – заявили в российском Комитете производителей автокомпонентов Ассоциации европейского бизнеса.

Перемены авторынка уже стали заметны в декабре. Количество проданных поддержанных легковых автомобилей в России за 2020 год выросло на 1,7% до 5,5 миллиона машин, подсчитал "Автостат". Рынок легковых автомобилей с пробегом вырос в России тогда, как продажи новых машин упали на 9,1% до 1,599 миллиона машин. На падающем рынке Lada увеличила долю с 20% до 20,6% рынка и этот рост продолжится.