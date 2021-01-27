Nissan к началу 2030 гг перейдет на выпуск только электромобилей

Японская автомобильная корпорация Nissan к началу 2030-ых годов перейдет на выпуск только электромобилей, говорится в пресс-релизе компании.

Nissan Motor ставит цель – добиться углеродной нейтральности к 2050 году​​​. В связи с этим, автопроизводитель объявил о планах оснащения электродвигателями своей продукции, представленной на основных рынках.

В заявлении автоконцерна сказано, что оснастив электродвигателями все новые автотранспортные средства к началу 2030 годов на всех основных рынках, к которым относятся Китай, Япония, Европа и США, Nissan войдет в число лидеров, в развитии использования технологий электрокаров.

В настоящее время Nissan выпускает хэтчбек Leaf, имеющий запас хода порядка 250-270 км. Помимо этого в текущем году начнется серийное производство кроссовера Ariya, в зависимости от модификации, способного проехать на одной зарядке аккумулятора от 340 до 500 километров.

Старт продаж электрического кроссовера Nissan Ariya намечен на вторую половину 2021 года. А в октябре 2019 года на автосалоне в Токио состоялась презентация прототипа этого автомобиля.

Данная модель займет место в линейке японского автоконцерна рядом с такими автомобилями, как X-Trail и Qashqai.