Toyota вернула себе лидерство на мировом рынке

Японский автопроизводитель Toyota Motor вернул себе звание крупнейшего в мире спустя 4 года. Группа Volkswagen, потерявшая первое место, так и не оправилась от "дизельгейта" – сказались миллиардные штрафы, компенсации клиентам в ЕС и США, и удар по репутации из-за мухлежа с "подкруткой" датчиков автомобилей о заниженных выбросах.

Toyota Motor четыре года по 2015 год лидировала на мировом автомобильном рынке. В 2016 году первое место получил альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, а затем по 2019 год лидерство удерживала группа Volkswagen.

В 2020 году мировые продажи автомобилей Toyota снизились впервые за 9 лет. За прошлый год группа Toyota продала свыше 9,5 миллиона новых автомобилей разных марок группы – Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Hino. Это на 11,3% меньше, чем в 2019 году, но больше на 200 тысяч машин, чем у Volkswagen. Немецкий автопроизводитель, крупнейший в ЕС, в прошлому году сократил продажи на 15,2% до 9,3 миллиона машин разных брендов группы – Audi, SEAT, Bentley, Skoda, Volkswagen, Lamborghini, Bugatti.

Японцам помог и тот факт, что в ЕС пандемия свирепствовала, что привело к локдауну. Но в Японии и странах Азиатско-тихоокеанского региона, где велика доля Toyota, не было продолжительных ограничений активности бизнеса и населения.