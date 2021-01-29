Сборка не подкачала: продажа обновленного Kia Stinger начнется весной

Завод "Автотор" в Калининграде начал серийную сборку обновленной модели Kia Stinger. Начало продаж фастбека в России начнется весной 2021 года, сообщили в российском офисе южнокорейской марки. К этому моменту появятся подробности о ценах и комплектациях.

Kia Stinger с 2018 года собирается в Калининграде по крупноузловому SKD-методу из корейских машинокомплектов. Поэтому решение южнокорейского автопроизводителя начать выпуск обновленной модели подтверждает качество местной сборки.

Модель класса Gran Turismo, которая пошатнула безусловный авторитет немецких премиальных марок, вскоре уже можно будет забронировать для покупки. Сейчас минимальная цена прежней версии начинается от 2 314 900 рублей.

И прежний Kia Stinger радовал российских любителей скорости и комфорта, и поэтому не очень понятно, чем обновленный Kia Stinger может еще порадовать.

По данным автопроизводителя, улучшен комплекс безопасности ADAS и расширены возможности информационно-развлекательной системы, предлагаются новые варианты отделки интерьера. Модернизирована динамическая система полного привода и приводом на заднюю ось.

Моторная линейка сохранилась – предлагаются версии с двигателями Theta II 2.0 T-GDi (197 или 247 л. с.) и Lambda 3.3 T-GDi (370 л. с.), работающих в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач.

Первый гран-турер в истории бренда Kia дебютировал в 2017 году – мировая премьера Kia Stinger прошла успешно, порадовав экспертов и автолюбителей дизайном и конструкцией. К сегодняшнему дню в России продано более 4 тысячи экземпляров модели.